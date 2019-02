Fedez nuovamente al centro di una polemica…



In questi giorni moltissimi utenti sui social si sono lamentati di alcune stranezze che riguarderebbero Spotify e il nuovo album di Fedez. Le lamentele sono arrivate anche al Corriere della Sera, che ha dedicato un articolo al caso.

«Ascolto la playlist di Spotify e partono le canzoni di Fedez, perché?». «Ogni canzone che seleziono si interrompe per far partire l’album di Fedez». «È Spotify che non funziona o capita solo a me che ti obblighi as ascoltare Fedez?».

Il rapper non ci sta e dal suo profilo Instagram scrive:

“E ovviamente oggi uscendo la classifica, qualcuno ha insinuato addirittura che io mi sia comprato gli ascolti su Spotify. E non mi stupirei se la cosa fosse partita da qualche discografico/manager della concorrenza (che tristezza). Per fortuna in Italia ci sono eventi come la Fimi che certifica i dati di vendita e nonostante le indagini fortemente volute dalle case discografiche concorrenti, non hanno trovato nulla di irregolare. Quindi mi dispiace, ci avete provato in tutti i modi, ma non riuscirete a rovinarmi questo momento.”