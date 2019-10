“https://www.adnkronos.com/”E stato giusto che Riina e Provenzano siano rimasti in carcere fino alla loro morte, ma uno come Brusca non si può valutare alla stessa maniera”https://www.adnkronos.com/”, in lui il “https://www.adnkronos.com/”ravvedimento c’è stato”https://www.adnkronos.com/”, ha deciso di “https://www.adnkronos.com/”collaborare con la giustizia, rompendo ogni legame con Cosa nostra, rendendo dichiarazioni che hanno trovato riscontri e conferme”https://www.adnkronos.com/”. Lo dice Pietro Grasso, già giudice a latere del maxi-processo alla mafia, poi procuratore di Palermo e procuratore nazionale antimafia, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, a firma di Giovanni Bianconi. Grasso sottolinea che la “https://www.adnkronos.com/”legge per “https://www.adnkronos.com/”ravvedimento”https://www.adnkronos.com/” intende altro”https://www.adnkronos.com/”, non “https://www.adnkronos.com/”le scuse o richieste di perdono”https://www.adnkronos.com/” e il “https://www.adnkronos.com/”https://www.adnkronos.com/”pentimento sociale’ richiesto dai giudici di sorveglianza secondo me è rappresentato anche dalla collaborazione che non s’è interrotta in oltre vent’anni”https://www.adnkronos.com/” e “https://www.adnkronos.com/”ha aiutato a scoprire la verità su ciò che era avvenuto e impedito ulteriori crimini”https://www.adnkronos.com/”.

