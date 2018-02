E’ UNO STUDIO che farà discutere: gli integratori di grassi(quelli ad esempio abbondanti nel pesce grasso come il salmone) non avrebbero alcuna funzione protettiva per ilcome sembravano suggerire alcune ricerche passate: la loro assunzione non ridurrebbe né il rischio di morte per eventi cardiovascolari, né il rischio di andare incontro a uno di questi eventi (anche se dall’esito non fatale).

E’ quanto sostiene un’ampia revisione di studi precedentemente pubblicati sull’argomento. La meta-analisi, apparsa sulla rivista Jama Cardiology, esclude quindi un effetto protettivo per queste sostanze e conclude che non vi sono dati a supporto dell’utilità di assumere tali integratori per il cuore.

Lo studio è stato condotto da Robert Clarke, epidemiologo presso la University of Oxford. L’analisi ha considerato un totale di 77.917 persone con problemi cardiovascolari o ad alto rischio di soffrirne, il 61 per cento maschi, di età media 64 anni. Gli studi analizzati sono durati in media 4,4 anni e la dose di omega-3 considerata in ciascun lavoro va da un minimo di 226 a un massimo di 1.800

milligrammi al giorno.

In nessun modo i dati di questi studi riesaminati lasciano intravedere la possibilità di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari come l’infarto o di ridurre il rischio di morte per essi assumendo omega-3.

L’associazione statunitense ‘American Heart Association’, fa notare Clarke, raccomanda l’uso di integratori di omega-3 a pazienti con malattia delle coronarie ma alla luce di questa analisi non vi sono dati a supporto di questa raccomandazione, conclude.