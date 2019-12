“Sul mercato la grappa sta tenendo le sue posizioni; c’è stato negli ultimi dieci anni a livello nazionale un calo pari a 10 milioni di bottiglie. Stiamo piano piano risalendo la china. Fortunatamente il Trentino ha sofferto poco perché produceva grappa di qualità. C’è stata una grande pulizia sul mercato: chi distillava prodotti non completamente puliti, chi non lavorava le vinacce in maniera artigianale partendo da un prodotto fresco, non troppo conservato, è stato epurato automaticamente dal mercato. Il Trentino ha sofferto poco di questo e da tre anni sta lentamente recuperando quote di mercato”. Ad affermarlo è il presidente dell’Istituto di Tutela Grappa del Trentino, Mirko Scarabello.

