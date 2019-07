Ma che succede al Coni? Perché sta esplodendo l’istituzione dello sport italiano? Perché le 5 maggiori federazioni (Calcio, Tennis, Basket, Volley e Nuoto) si rivoltano contro il presidente Malagò che a loro dire si sarebbe messo di traverso alla ‘rivoluzione’ voluta dal governo con la nascita di “Sport e Salute”? E perché sempre Malagò a pochissime ore dall’ultimo passaggio politico sulla trasformazione del Coni ha ipotizzato ripercussioni da parte del Comitato olimpico internazionale salvo poi, stamattina, fare marcia indietro dopo le accuse del sottosegretario Valente e del presidente del basket Petrucci (uno dei cinque firmatari dell’appello a Malagò a firmare il contratto di servizio con Sport e Salute)?

La vicenda parte da lontano e viaggia in parallelo su due binari: il primo è collegato al testo noto da tempo che arriva in Senato per l’approvazione della riforma del Coni approvata alla fine dello scorso anno, il secondo si ricollega appunto al contratto di servizio che vede allo stesso tavolo Malagò e Sabelli per definire gli assetti del nuovo Coni anche a livello di personale perché ci sarebbero ‘aree’ che starebbero a metà tra il Coni e Sport e Salute.

