Una “fashion blogger tatuata del Nord Italia” probabilmente entrerà nella Casa del Grande Fratello di Barbara d’Urso e considerando che – come annunciato da Gabriele Parpiglia – ha moltissimi followers, le uniche due che corrisponderebbero a questa caratteristica sono Zoe Cristofoli ed Alex Mucci.

Se della Mucci non esistono rumor, pare che la Cristofoli sia stata avvistata nei pressi di Cinecittà.

Un provino andato bene non significa entrare di diritto nella Casa più spiata d’Italia, ma in caso andasse in porto la sua partecipazione vi annuncio già che la Cristofoli è stata un’ex fidanzata di Andrea Cerioli.

A questo punto vogliamo il drama: inserite nel cast anche Ceriolone che fra l’ex fidanzata e le docce potrebbe darci moltissimo materiale.