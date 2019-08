Mancano ancora tre mesi all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma il toto cast è già partito da tempo. Secondo più fonti Lorenzo Riccardi dovrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia e adesso Nuovo Tv ha aggiunto un altro nome di Uomini e Donne al possibile cast del GF Vip 4. Secondo il settimanale di Riccardo Signoretti, oltre all’ex tronista, anche un noto corteggiatore potrebbe partecipare al reality, si tratta di Andrea Melchiorre.

Se Lorenzo Riccardi è fresco di Uomini e Donne ed è un ragazzo dalla polemica facile, su Andrea ho qualche perplessità. Nel trash della corte di Kween Mary c’è roba decisamente più interessante (per un reality come il Grande Fratello Vip).

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex tronista di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)