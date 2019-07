Al grido di ‘meno trash, più storie’, Alfonso Signorini per la sua quarta edizione del Grande Fratello Vip avrebbe contattato un’icona del cinema e della tv che a cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta ha fatto innamorare tutti: Kabir Bedi.

L’attore indiano, noto ai più per aver interpretato Sandokan nell’omonima serie televisiva, sarebbe in trattativa con il reality di Canale Cinque come rivelato da Blogo.

Il nome di Kabir Bedi era già trapelato online lo scorso anno quando si parlava della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, reality a cui aveva già partecipato con grande successo (arrivò secondo dietro Sergio Muniz) nel 2004.

Sfumata l’ipotesi di una Isola dei Famosi Bis, riuscirà Kabir Bedi a entrare nella casa della quarta edizione del Grande Fratello Vip?

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex tronista di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)