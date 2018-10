Ieri notte Maurizio Battista e Valerio Merola si sono chiesti cosa faranno vedere stasera in diretta al Grande Fratello Vip. Il comico ha anche detto che spera non sfruttino gossip esterni e dinamiche tra tronisti ed ex fidanzate, visto che invece loro in casa avrebbero dato molto materiale tra risate, allegria e lacrime.

Maurizio poi ha lanciato una shade a Temptation Island, dicendo che a differenza del Grande Fratello Vip, il format di Simona Ventura e Kween Mary sarebbe “proprio fintarello”.

“Non vorrei che nelle prossime settimane venissero fuori i gossip esterni tra tronisti, ex fidanzate e cose del genere e che gli autori sfruttassero quelle cose. Alla fine questa settimana in casa abbiamo fatto vedere delle belle cose, simpatia, allegria, le lacrime, Lisa Fusco. Tutto spontaneo. Qui c’è la verità, poi ovvio che adesso va di moda anche il gossip ed è giusto così. Tipo Temptation Island Vip, ecco quel format diciamo che è proprio fintarello dai. Ma ti pare che uno va a corteggiare le fidanzate sotto le telecamere?!”

Questo prima attacca Elia perché troppo calmo e “snob”, poi Monte e il gossip nei reality e adesso Temptation Island?



Maurizio se non ti sta bene, prendi e te ne torni in Spagna a Colorado…



Battista ha appena detto sottovoce una verità assoluta:che Temptation Island Vip sia un po’ fintarello !!! #GFVIP — TomTuckerdiChannel5 (@TomTucker100) 1 ottobre 2018