Il cast del Grande Fratello Vip sta prendendo piano piano forma e dopo l’annuncio di Rita Rusic e quello di Barbara Alberti (il nome di Loredana Lecciso pare essere sfumato all’ultimo), il portale di Roberto D’Agostino ha annunciato che il primo maschietto ufficiale del cast è Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi (che ha partecipato alla terza edizione dello scorso anno) e Massimo Ciavarro (già visto a L’Isola dei Famosi).

Questo per Paolo Ciavarro è il secondo reality show dopo aver preso parte ad un’edizione di Pechino Express. Solo qualche giorno fa – per commentare il prossimo sbarco di sua mamma a L’Isola dei Famosi – aveva aperto le porte ad un nuovo reality:

“Da figlio penso che mi preoccuperei molto. Non è più una ragazzina e credo che per sarebbe molto dura per lei dal punto di vista fisico. A Pechino Express ho imparato che si può essere felici con poco. Sono pronto ad un nuovo reality show, come L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello Vip”.