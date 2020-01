Al Grande Fratello Vip i concorrenti vengono pagati? Questa domanda circola ogni anno e la risposta è sempre sì, ovviamente.

La partecipazione al Grande Fratello Vip per i concorrenti è considerata un impegno professionale a tutti gli effetti e per questo vengono pagati. Ovviamente non tutti hanno lo stesso cachet e generalmente la cifra è suddivisa in settimane: insomma, più puntate ti fai dentro la Casa e più soldi guadagni.

Durante la conferenza stampa è stata sollevata la questione “cachet” e questa è stata la risposta:

“I concorrenti sono stati contattati come cast e quindi – come tutti – hanno un corrispettivo che dipende dalla notorietà, dal personaggio eccetera. E’ un elemento della loro partecipazione. L’elemento economico non è l’elemento fondamentale della partecipazione, perché una persona – come diceva prima Alfonso Signorini – deve essere convinta ed avere il piacere di farlo, poi a seconda di ogni singolo personaggio, noi imbastiamo ogni singola trattativa per arrivare ad una conclusione. Se non si arriva ad una conclusione amici come prima. E’ un’attività lavorativa e questi signori percepiscono un compenso per la loro partecipazione”.

