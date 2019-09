Discussa, controversa, chiacchierata, divisiva ma anche enormemente amata: la prima concorrente – sembrerebbe ufficiale – del Grande Fratello Vip è Antonella Elia, già vista in passato in format come L’Isola dei Famosi (dove ne è uscita pure vincitrice durante la sua seconda edizione da concorrente, quella All Stars), Pechino Express e Tale e Quale Show.

E’ proprio a causa di Tale e Quale Show che l’anno scorso l’Elia rifiutò di partecipare al Grande Fratello Vip, nonostante fosse stata corteggiata da Alfonso Signorini in persona.

«Se mi sono pentita di aver rifiutato il GF Vip? Sì e no: me lo proponevano da anni, ci ho pensato seriamente dopo avere parlato con Alfonso Signorini, ma poi è arrivato Tale & Quale Show, è una delle esperienze più emozionanti della mia vita. Ma ogni volta che mi calo in un personaggio provo un tale mix di ansie, paure e gioie che prima di entrare in scena non mi sento mai all’altezza».

E se un anno fa parlava di GF Vip “escluso a priori” quest’anno sembrerebbe aver cambiato idea, dato che – nonostante la sua presenza annunciata nello show di Chiambretti – l’ex showgirl parteciperà anche al reality di Alfonso Signorini.

«Il GF Vip temo di escluderlo a priori. Amo i viaggi, l’avventura ed essere rinchiusa in una casa sarebbe una prigionia. Però, se mi offrissero una cifra così alta da farmi smettere di lavorare..».

Antonella Elia era già “entrata” nella casa del Grande Fratello Vip tramite i racconti di Aida Yespica e Carmen Di Pietro che raccontarono ai loro coinquilini la celebre rissa vista a L’Isola dei Famosi, che vide l’Elia prendere per i capelli proprio la Yespica.