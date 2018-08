Non solo Francesco Monte, le Donatella, Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin, Fabio Basile e Giulia Salemi, al Grande Fratello Vip ci sarà spazio anche per Lisa Fusco, la subrettina venuta alla ribalta a per essersi sciancata durante una spaccata.

La ragazza, attualmente opinionista di Barbara d’Urso, lo scorso anno fece molto discutere quando dichiarò in diretta TV di esser stata minacciata di morte dalle fan di Giulia De Lellis.

Adesso, secondo 361 magazine, sarebbe pronta a varcare la porta rossa. Non vedo l’ora.