Non solo Francesco Monte, le Donatella, Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin, Fabio Basile, Giulia Salemi, Sara Affi Fella e Lisa Fusco: al Grande Fratello Vip sbarcherà anche un comico, Maurizio Battista.

L’attore romano, che ha partecipato nel 2010 a Ballando con le Stelle, intervistato da Il Messaggero ha dichiarato che parteciperà al reality di Ilary Blasi: “Il prossimo 24 settembre entrerò nella casa del Grande Fratello Vip, vado per divertirmi un po’“.

Fra i nomi in dubbio per la prossima edizione c’è quello di Claudio Sona, scartato dagli autori. Ecco quello che ha dichiarato Dandolo:

“Claudio Sona, ex tronista gay di Uomini e Donne, qualche mese fa è stato provinato per partecipare al Grande Fratello Vip. A Dagospia risulta che il suo nome sia tutt’ora in bilico poiché qualche autore del reality preferirebbe assoldare una diversa tipologia di gay. Cercherebbe infatti omosessuali macchiettistici e caricaturali, caratteristiche queste ben lontane dall’imprenditore veronese. A quale autore in particolare ci stiamo riferendo? E, soprattutto, quale potentissimo personaggio di Mediaset non vedrebbe di buon occhio l’ esclusione di Claudio dalla casa più spiata d’Italia? Ah, NON saperlo….”