Giornata ricca di novità per il Grande Fratello Vip, dato che oggi sono stati arruolati i due opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini in quella che è a tutti gli effetti la prima edizione celebrity in cui i concorrenti festeggeranno il Natale e Capodanno in Casa.

Il primo nome, quello di Wanda Nara, è stato anticipato qualche ora fa da Dagospia.

“FLASH – FUOCHI D’ARTIFICIO A MEDIASET: WANDA NARA SARA’ OPINIONISTA AL PROSSIMO “GRANDE FRATELLO VIP”…”

Un nome che non sono riuscito ad applaudire e che credo non porterà nessun valore aggiunto al programma. Protagonista assente dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso (che vide nel cast Ivana Icardi, sorella di suo marito Mauro), Wanda Nara è attualmente un volto del programma calcistico Tiki Taka.

Il secondo nome che affiancherà Alfonso Signorini e che sederà accanto alla moglie di Icardi non è una donna (come inizialmente trapelato) bensì un uomo: Enzo Ghinazzi in arte Pupo. A svelarlo questa volta è stato il portale Blogo.

Pupo non è nuovo ai reality show: nel 2005 ha partecipato in qualità di inviato alla seconda edizione de La Fattoria condotta da Barbara d’Urso, dimostrando di essere perfetto per il piccolo schermo. A distanza di circa 15 anni tornerà in un format simile ma nelle vesti di opinionista (anche se personalmente l’avrei visto meglio in quelli di concorrente, ma tant’è).

Il GF Vip è alle porte. Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo sono pronti. Lo siamo anche noi?