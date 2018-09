Grande Fratello Vip, nuovo capitolo. Dopo aver annunciato nel cast Martina Hamdy, volto mediaset del meteo ed ex fidanzata di Simone Rugiati (…come lo era lo scorso anno la modella dei piedi), oggi il sito 361 Magazine di Alfonso Signorini ha svelato gli ultimi due nomi che vanno a chiudere il cast: si tratta di Benedetta Mazza e Stefano Sala.

La prima ha fatto Pechino Express, il secondo è un modello ex di Dayane Mello. Insomma, robetta, esattamente come la maggior parte dei nomi arruolati.

Dove sono i VERI famosi che il GF Vip ci ha abituato ad avere come Valeria Marini, Pamela Prati, Cristiano Malgioglio, Serena Grandi e la stessa Giulia De Lellis, reclutata al massimo del suo successo televisivo?

Perché è sì vero che il cast non è fatto dal curriculum ma dal carattere, ma personaggi come Martina Hamdy e Stefano Sala nel cast fanno un po’ storcere il naso, considerando che al GF della d’Urso sono entrati soggetti come Favoloso, Coccia Colaiuta e la Nizar, tutti più famosi dei due citati.

Grande Fratello Vip, il cast completo

Francesco Monte,

Maurizio Battista,

Giulia Salemi,

Le Donatella,

Ivan Cattaneo,

Enrico Silvestrin,

Eleonora Giorgi,

Lisa Fusco,

Fabio Basile,

Jane Alexander,

Walter Nudo,

Martina Hamdy,

Benedetta Mazza,

Stefano Sala