Al Grande Fratello Vip questa sera entreranno tre “vippone”, ma solo una diventerà una concorrente ufficiale anche se non sappiamo né in che modalità né in che tempistiche.

Secondo quanto trapelato online, le tre donne sarebbero la conduttrice Patrizia Rossetti (annunciata dal portale 361 Magazine), l’ex tronista Teresanna Pugliese (annunciata da TvBlog) e la modella Natalia Bush (letta su RealityHouse).

Patrizia, Teresanna e Natalia entreranno al Grande Fratello Vip questa sera e resteranno presumibilmente fino a venerdì quando scopriremo chi delle tre è destinata a restare e chi tornerà a casa.

Chi vi piace di più?

Piccola curiosità trash: Patrizia Rossetti ha partecipato a Pechino Express in coppia con Maria Teresa Ruta nella stessa edizione di Adriana Volpe e Andrea Montovoli.