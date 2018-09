Nonostante manchino due settimane all’inizio del Grande Fratello Vip, il cast è tutt’altro che chiuso.

La cover di TV Sorrisi e Canzoni di questa settimana, che vede l’intero cast posare insieme, non è completa: Francesco Monte è già stato eliminato dai piani alti di Mediaset, mentre mancherebbero all’appello ancora due donne.

Una fra queste, secondo quanto riportato da TvBlog, potrebbe essere la Marchesa di Pechino Express:

Dalle informazioni in nostro possesso però, pare che sia più di una ipotesi l’arruolamento nella truppa dei concorrenti dell’edizione 2018 del Grande Fratello Vip della Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, che abbiamo visto fra i protagonisti dell’edizione 2013 dell’adventure game di Magnolia Pechino Express, ma anche giudice di Selfie e opinionista in vari programmi […] Si era parlato di lei anche in passato per il Gf Vip, allora disse che avrebbe partecipato solo se le avrebbero fatto portare anche la sua cagnolina, chissà stavolta…