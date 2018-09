Lunedì nella Casa del Grande Fratello Vip entreranno ben 18 concorrenti che la mattina si contenderanno l’unico WC a disposizione, ma nel corso dei mesi potrebbero entrare nuove persone, soprattutto in caso di eventuali ritiri o squalifiche (come successo lo scorso anno).

In pole position per entrare in corsa durante il gioco ci sarebbe Lory Del Santo, anticipata da Blogo e confermata dal settimanale Chi, che ha specificato che non sarebbe l’unica in lizza.

Io che sono un appassionato di trash spero che gli autori abbiano pensato anche a Maria Monsè, l’acerrima nemica della Marchesa d’Aragona, a cui ha dato della sciacquetta buffona sottoculturata in diretta TV solo una settimana fa. Vogliamo il secondo round.

Grande Fratello Vip, i no celebri

Se Lory Del Santo è in pole position per entrare in Casa, tante altre Vip hanno detto no: fra loro ci sarebbero Brigitte Nielsen, Anna Falchi, Justine Mattera e Katia Aveiro (sorella di Cristiano Ronaldo).