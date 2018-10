Stefano Sala è tornato a parlare della sua sessualità al Grande Fratello Vip. Nei primi giorni in caverna il modello ha dichiarato:

“Ma io lo sai come la penso. Ti giuro, magari in futuro. Un domani se io avessi la possibilità di poterlo fare con un uomo, perché no?! Se un giorno arriva un uomo che mi piace. Perché devo dire di no o rinunciare? Mica uccido qualcuno?”

Ieri pomeriggio Stefano Sala ha ribadito il concetto:

“Diciamo che io sono tendente all’eterosessualità, ma se un giorno dovesse capitarmi di provare qualcosa per un uomo non la reprimerei. Io sono per l’amore, sono fatto così, sono malato, potrei avere un lato bisex ma non l’ho ancora scoperto”.

E dopo aver visto e sentito decine di concorrenti che negli anni hanno avuto paura anche solo ad accostare il loro nome alle parole “gay” e “bisessuale”, ecco finalmente una voce fuori dal coro.

E bravo Stefano.

Ma Stefano si è dichiarato bisex? #gfvip — Schizzi di Veleno 💙🎩💙 (@schizzidiveleno) 8 ottobre 2018

Stefano Ha detto che se mai dovesse provare attrazione per un uomo,non avrebbe nessun tipo di problema. #GFvip — Chiara. (@lookandlove) 8 ottobre 2018

io: pic.twitter.com/KuNKakFrG6 — azalea (@faby6728) 8 ottobre 2018

