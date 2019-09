Se Gessica Notaro ha detto no al Grande Fratello Vip rifiutando addirittura 100 mila euro, molte altre celebrità sono in trattativa per partecipare alla prima edizione condotta da Alfonso Signorini.

Secondo quanto scritto da Monica Setta fra le pagine de La Gazzetta Del Mezzogiorno, sarebbero ben in quattro i vip che sarebbero ad un passo dalla firma finale: la prima sarebbe Adriana Volpe, rimasta senza nessun programma in Rai dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia, mentre la seconda sarebbe l’ex showgirl e attrice Fanny Cadeo, al suo debutto in un reality show. La Setta ha fatto il nome anche di Karina Cascella (che proprio recentemente ha detto che parteciperebbe) e quello di Michele Cucuzza, storico conduttore de La Vita in Diretta.

Non conosco da Cadeo, ma Cucuzza, Cascella e Volpe sono tre nomi super promossi.

Non vedo l’ora.

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Karina Cascella (opinionista, ex vincitrice de La Talpa)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)