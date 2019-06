Il Grande Fratello Vip – dopo il successo di quello appena concluso firmato da Barbara d’Urso – tornerà con la quarta edizione, la prima senza Ilary Blasi (che mancherà a tutti noi, ammettiamolo).

Il toto-nome su chi la sostituirà sta quindi impazzando e dopo aver scartato Nadia Toffa, Belen Rodriguez e Barbara Palombelli (che l’azienda aveva sentito anche due anni fa per il ritorno dell’edizione Nip del Grande Fratello), gli occhi sono stati puntati su tre nomi che sono a mio avviso totalmente improbabili.

Il primo è quello di Simona Ventura, una vera testa di serie delle conduttrici italiane, un nome di punta che negli ultimi anni in Mediaset non è stato assolutamente sfruttato, se non da Maria De Filippi, che l’ha voluta prima a Selfie Le Cose Cambiano, poi nella giuria di Amici ed infine al timone di Temptation Island Vip.

Il nome di Super Simo è stato anticipato da Blogo che ha anche ipotizzato un suo ritorno a Mediaset dato che la conduttrice – almeno fino a novembre – non ha altri impegni in Rai.

Inutile dire che pagherei oro per vedere Simona Ventura al timone del Grande Fratello Vip, ma il suo ritorno in Mediaset mi sembra una teoria troppo assurda anche solo per prenderla in considerazione.

Un altro nome sempre anticipato da Blogo è quello di Romina Power, il vero outsider che nessuno si aspettava. L’ex moglie di Albano alla soglia dei 70 anni sembrerebbe infatti pronta al grande debutto televisivo da conduttrice. Ma siamo sicuri che Mediaset voglia affidare uno dei suoi programmi di punta ad una cantante che non ha mai condotto prima e che non parla neanche così perfettamente l’italiano?

L’ultimo nome – quello anticipato da Dagospia – è improbabile ma più credibile, perché si tratterebbe di Alfonso Signorini, già ex co-conduttore delle prime edizioni del reality insieme a Ilary Blasi. Signorini in passato ha già condotto dei suoi show, ha una bella parlantina e conosce il programma a menadito. Che sia arrivato per lui il momento del grande salto?