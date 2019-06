Mancano cinque mesi all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip firmato Canale Cinque e secondo quanto scritto da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi un possibile concorrente potrebbe essere Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne.

“A Cologno Monzese sussurra che tra chi aspira a entrare nella Casa più spiata di Italia ci sia Lorenzo Riccardi, ex amatissimo tronista di Uomini e Donne. Riuscirà a realizzare il suo sogno”.

Lorenzo Riccardi ha partecipato a Uomini e Donne sia nei panni del corteggiatore di Sara Affi Fella, sia in quelli del tronista dove ha conosciuto e scelto Claudia Dionigi.

Lorenzo Riccardi seguirebbe così le orme degli altri ex personaggi mariani che al GF Vip hanno trovato ulteriore successo: Costantino Vitagliano, Andrea Damante, Giulia De Lellis e Luca Onestini.

Lorenzo nel cast potrebbe regalarci davvero tante gioie, spero che sia un rumor fondato.

Grande Fratello Vip, i famosi che si sono candidati

Donatella Milani (cantante)

Marco Bellavia (conduttore)

Anna Tedesco (ex dama del Trono Over)

Sara Affi Fella (la nata da Temptation Island, regina degli armadi e dei calciatori, signora degli scandali mariani, protettrice dei beveroni, khaleesi del Grande Trono, la Non-cacciata, Distruttrice di Uomini e Donne)

Grande Fratello Vip, i famosi contattati

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma

Giucas Casella

Cicciolina

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex tronista)