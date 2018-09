Grande Fratello Vip, si parte

(Fotogramma/Ipa)

Grande Fratello Vip, oggi è il gran giorno. Si comincia alle 21.20 su Canale 5 con i concorrenti che condivideranno lo stesso tetto e saranno spiati 24 ore su 24 dalle telecamere. Ilary Blasi e Alfonso Signorini condurranno il programma che ha come tema lo scontro generazionale e tra personalità molto diverse. In forse, dopo il lutto che l’ha colpita, Lory Del Santo. La showgirl, che ha perso il figlio Loren di 19 anni, morto suicida nell’agosto scorso, aveva deciso di annullare la sua partecipazione al Gf. Ma poi ci ha ripensato. “Credo che la Casa del Grande Fratello sia l’unico posto in cui possa sentirmi protetta – ha confidato a ‘Verissimo’ -. Potrebbe essere una terapia”.

Gli altri concorrenti, che varcheranno la porta della casa più spiata d’Italia, sono Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin, lo chef Andrea Mainardi, Benedetta Mazza, conduttrice e showgirl, Daniela Del Secco D’Aragona, nota al grande pubblico come la ‘Marchesa D’Aragona’. E poi il modello Elia Fognaro, il judoka Fabio Basile, l’attore e modello Francesco Monte, l’influencer Giulia Salemi, il cantautore e pittore Ivan Cattaneo, l’attrice Jane Alexander, Silvia e Giulia Provvedi (Le Donatella), la soubrette Lisa Fusco, Martina Hamdy, volto di Meteo.it, il comico Maurizio Battista, il modello Stefano Sala, Valerio Merola e Walter Nudo.