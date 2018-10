Raffaello Tonon, ospite da Emanuela Gentilin a Ultime dalla Casa su Mediaset Extra, ha criticato il nuovo cast del Grande Fratello Vip, soprattutto i nominati di questa settimana:

“Ivan Cattaneo gioca tutto sulla sua omosessualità e sull’essere diverso dagli altri, ma alla fine risulta pesante e stucchevole. Eleonora Giorgi credo che abbia sbagliato all’inizio quando si è voluta far accettare per forza dai giovani. Lei ha 65 anni, peraltro portati benissimo e vissuti con intensità. Adesso ha esaurito la spinta dell’inizio sta venendo fuori la differenza di età, ma ben vengano i suoi anni! Enrico Silvestrin a me non piace, ma è una mia considerazione. È difficile da digerire specie considerando che non si può uscire di casa. Personalmente non l’avrei voluto come compagno di viaggio”.