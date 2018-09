Il Grande Fratello Vip 3 è iniziato da meno di una settimana e ieri in un’intervista rilasciata a Spy, il figlio di una concorrente ha dichiarato che sarebbe pronto ad entrare nella casa.

Paolo Ciavarro ha detto che se gli autori l’avessero chiamato sarebbe andato subito al GF Vip in coppia con Eleonora Giorgi.

“Come vedo l’ingresso di mia madre al GF Vip? Lei è davvero contentissima e saperla così tranquillizza anche me. Farò il possibile per essere in studio e per farle sentire la mia presenza, il mio appoggio. Ho solo una paura, i social network. Ho paura delle critiche feroci da parte del mondo del web. Ora è arrivata anche lei sui social ed ha un entusiasmo contagioso. Speriamo bene. Io al Grande Fratello Vip? Certo, subito! Non tanto per l’esperienza, quanto per proteggere mia mamma. Lei sa difendersi da sola sia chiaro. Ma diciamo che è pur sempre mia madre e io ho un grande senso di protezione nei suoi confronti. Con chi legherà di più? Io ho lavorato con Francesco Monte e spero che lui possa supportarla come avrei fatto io.”