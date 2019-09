Il cast del Grande Fratello Vip sta piano piano prendendo forma ed oltre Antonella Elia (da me anticipata in questo precedente articolo) un’altra ex naufraga de L’Isola dei Famosi sarebbe ad un passo dalla firma: sto parlando di Paola Di Benedetto.

La Di Benedetto – che ha debuttato a Ciao Darwin come Madre Natura – ha trovato la sua fortuna in Honduras dove si è innamorata di Francesco Monte, successivamente ha preso parte a varie trasmissioni televisive ed ora vive una relazione di tira e molla con Federico Rossi del duo Benji e Fede, anche lui in trattativa per il Grande Fratello Vip.

Federico Rossi però, al contrario della sua amata Paola Di Benedetto, non è in trattativa per partecipare come concorrente al reality, ma per prender parte ad una puntata in qualità di ospite, dove farà una “comunicazione unica” degna di un prime time.

A rivelare questi aneddoti è stato Alberto Dandolo fra le pagine del settimanale Oggi, sottolineando come @Paodb abbia già varcato la porta rossa del Grande Fratello, quando nel 2018 partecipò il suo ex compagno Matteo Gentili.



Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Karina Cascella (opinionista, ex vincitrice de La Talpa)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (showgirl, ex Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (modella, ex Isola dei Famosi)