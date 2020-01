Sono passati più di tre mesi da quando Alberto Dandolo su Oggi ha dato in esclusiva il nome di Paola Di Benedetto come concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip e con l’annuncio ufficiale di oggi si è riaperto lo scenario che vedrebbe Federico Rossi in trattativa con gli autori.

L’attesa è finita: in esclusiva per voi Grande Fratello svela una delle nostre nuove concorrenti… 😏#GFVIP pic.twitter.com/q9ku1PlXrh — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 30, 2019

Quando a fine estate Alberto Dandolo parlò di Paola Di Benedetto per il cast del GF Vip aveva rivelato che anche il suo fidanzato, Federico Rossi del duo Benji e Fede, era in trattativa con gli autori: ovviamente non per partecipare come concorrente, ma per prender parte ad una puntata in qualità di ospite, dove farà una “comunicazione unica” degna di un prime time.

Se fosse tutto vero, quale sarebbe questa trattativa “degna di un prime time”?

Grande Fratello Vip, la lista dei 12 inquilini

Con Paola Di Benedetto e Antonio Zequila salgono a 12 i nomi del GF Vip del 2020. Il primo è quello di Rita Rusic, annunciata dal settimanale Chi e confermato da lei stessa intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. Un altro nome anticipato nel noto show del sabato pomeriggio è quello di Pago, che ha confessato di essere ancora innamorato di Serena Enardu che ha lasciato durante Temptation Island Vip.

Un’altra concorrente confermata è Clizia Incorvaia, che ha svelato la sua partecipazione fra le pagine del settimanale Grazia, mentre un terzetto d’assi è stato annunciato dallo stesso Alfonso Signorini in diretta da Piero Chiambretti a #CR4 – La Repubblica Delle Donne: sto parlando di Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cucuzza.

Altri due nomi, invece, sono stati scoperti dal web in seguito a due foto identik pubblicate su Instagram dai social della trasmissione: il modello Andrea Denver e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi Aristide Malnati. In entrambi i casi le foto sono inequivocabili, seppur sprovviste di faccia.

L’ultimo nome, infine, è stato annunciato in radio da Gabriele Parpiglia: si tratta di Paolo Ciavarro. A lui potrebbe aggiungersi la super certa – seppur non confermata – Barbara Alberti.