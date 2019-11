Attrice, conduttrice, modella ma anche valletta e ballerina: insomma, una showgirl a tutti gli effetti che negli ultimi mesi si è data (..con scarso successo?) al dibattito politico e d’attualità, dato che è fissa nei salotti di Massimo Giletti e Nicola Porro. Sto parlando di Hoara Borselli, l’attrice toscana che secondo il settimanale Oggi sarà nel cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Vincitrice della prima indimenticabile edizione di Ballando con le Stelle nonché fra le protagoniste del film cult Panarea, Hoara Boselli è stata recentemente criticata da Il Fatto Quotidiano proprio per la sua vicinanza ai talk d’attualità come Non è l’Arena e Quarta Repubblica.

“Siccome la credibilità di un talk si giudica anche dalle menti che lancia – scrive Il Fatto Quotidiano – ci siamo chiesti chi fosse tale insigne politologa (d’ accordo con Sallusti, con Maglie e con Buccini), e abbiamo chiesto lumi a Wikipedia. Ebbene: Hoara è stata “letterata” di Paolo Bonolis nel varietà Il gatto e la volpe, vincitrice di Ballando con le stelle, primadonna nel varietà del Bagaglino Gabbia di matti E ora, dopo tanti titoli accademici, editorialista principe di Nicola Porro. Bello vedere che anche in Italia si premia il merito”.

Hoara Borselli al GF Vip: promossa o bocciata?