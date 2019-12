Se il cast femminile del Grande Fratello Vip è stato quasi tutto svelato fra conferme e semi-conferme (parliamo di Rita Rusic, Barbara Alberti, Adriana Volpe, Antonella Elia ed Eva Robin’s), di quello maschile conosciamo solo due nomi: Antonio Zequila ed Aristide Malnati. Il primo lo ha lasciato intendere lui stesso fra i commenti su Instagram, mentre il secondo è stato mostrato da una foto anteprima (che lascia poco spazio all’immaginazione) proprio dagli autori del reality.

Ad Antonio e Aristide potrebbe aggiungersi un altro pezzo da novanta già avvezzo ai reality show: Fabio Testi. Il suo nome è stato anticipato dal settimanale Novella 2000.

Fabio Testi in passato ha già preso parte a diversi reality show: ha partecipato nel 2003 alla prima edizione de L’Isola dei Famosi e l’anno successivo è volato in Spagna per prender parte al cast della prima edizione del Gran Hermano Vip. In entrambi i casi è stato eliminato a furor di popolo dopo poche settimane ✈️.

Oltre Antonio Zequila (classe 1964), Aristide Malnati (classe 1964) e Fabio Testi (classe 1941), un altro uomo in lizza per il Grande Fratello Vip sarebbe Michele Cucuzza (classe 1952).

Un GF Vip Over.

Un sogno che si realizza.

Chissenefrega dei ventenni, dateci solo le vecchie glorie.