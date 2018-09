Il Grande Fratello Vip è alle porte, il cast è chiuso e le pagine social del programma si divertono a stuzzicare la fantasia dei lettori con le classiche foto dei concorrenti in modalità vedo / non vedo.

Queste foto sono state tutte scattate durante le registrazioni dei video presentazione dei concorrenti (…che mai come quest’anno sono utili per capire chi sono) ma, nonostante le facce siano coperte, è semplice intuire i loro nomi.

Nella prima foto ci sono Giulia e Silvia Provvedi che parteciperanno in coppia anche in questo reality (dopo X Factor, L’Isola dei Famosi e Dance Dance Dance), nella seconda c’è Enrico Silvestrin, chiamato a replicare il successo di Daniele Bossari come volto di MTV degli anni Novanta, mentre nelle ultime due troviamo Elia Fongaro e Martina Hamdy, l’annunciatrice del Meteo.







Grande Fratello Vip – le foto dei concorrenti