Il Grande Fratello Vip quest’anno, nonostante un cast dal potenziale trash, è soporifero ed in due settimane di permanenza i concorrenti non hanno fatto nulla di rilevante.

C’era Lisa Fusco che ci faceva sorridere con i suoi racconti erotici in piena notte, c’è Maurizio Battista che ogni sera racconta una barzelletta che Elia Fongaro non capisce e poi ci sono Francesco Monte e Giulia Salemi che si prendono troppo sul serio. Il resto non è pervenuto.

Queste due prime settimane di #GFVip sono state divertenti e pimpanti come le barzellette di Maurizio Battista — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 7 ottobre 2018

Giudicare questa edizione basandosi solo sulle prime due settimane di gioco sarebbe da stupidi ed in questo articolo voglio semplicemente ricordarvi cosa è successo nella Casa del Grande Fratello Vip lo scorso anno, dal giorno 1 al giorno 15. Perché quest’anno in queste prime due settimane non è successo neanche un decimo di ciò?

Grande Fratello Vip 2, cosa è successo

Giorno 1

Cristiano Malgioglio show fra pianti isterici, mascherine per la polvere, insofferenza e “Tu che lavoro fai?”

Giorno 1

Carmen Di Pietro si trucca con un reggiseno in testa usato come fermacapelli



Giorno 3

Marco Predolin omofobo: “Non tutti i gay vogliono fare le donne, alcuni sono normali”

Giorno 4

Carla Cruz e Jeremias Rodriguez si baciano

Giorno 5

Cristiano Malgioglio e Simona Izzo litigano

Giorno 7

Serena Grandi fa coming out al figlio Edoardo: “Mio figlio è gay”

Giorno 7

Ignazio Moser ci prova con Ivana Mrazova e tenta di baciarla

Giorno 8

Giulia De Lellis: “Se un figlio viene adottato da due gay ha più possibilità di diventare gay”

Giorno 9

Marco Predolin: “Mettiamo Malgioglio al rogo come Giovanna d’Arco”

Giorno 10

Aida Yespica confessa di essere stata violentata da piccola

Giorno 10

Simona Izzo: “Amanda Lear è nata uomo lo sanno tutti”

Giorno 12

Cristiano Malgioglio e Marco Predolin litigano a cena “Vattene fuori da questa casa, maleducato!”

Giorno 12

Simona Izzo litiga con Marco Predolin e Jeremias Rodriguez, che le dicono “Ti faccio piangere, ti rovino!”

Giorno 13

Giulia De Lellis: “Se un gay o un drogato mi chiede un tiro di sigaretta gliela lascio, sono ipocondriaca”

Giorno 14

Ignazio Moser sotto accusa: ha un’agenda dove annota con le stelline tutte le donne con cui è stato a letto

Giorno 15

Jeremias Rodriguez minaccia Daniela Bossari: “Faccia da bastardo ti aspetto fuori”

Giorno 15

Simona Izzo fa credere a Carmen Di Pietro che suo marito le mette le corna e lei scoppia a piangere