Daniela Del Secco, “Dany” per Barbara d’Urso e Marchesa d’Aragona per il resto del popolo, oggi pomeriggio ha dato in diretta TV il suo numero di cellulare.

Su Twitter il numero si è sparso a macchia d’olio e molti lo hanno addirittura memorizzato mandandole dei messaggi su WhatsApp, dove ha come immagine profilo una foto di lei con sua figlia.





3921442978 — Gabriele (@gabriele1991) 26 settembre 2018

#GFVIP La marchesa ha appena dato il suo numero 😂 pic.twitter.com/dshf2NXTfN — Francesco Maniscalco (@FrankieMan90) 26 settembre 2018

La marchesa ha dato il suo numero in diretta a Merola. Pensava di non essere ascoltataSi è sentito tutto. Avvertite la figlia!!! Questa la foto profilo su wazzapp direttamente da Harry Potter . #gfvip #GFVIP3 #GFVip2018 @ilaryblasi @alfosignorini @GrandeFratello @carmelitadurso https://t.co/TsjcY2QbYc — La Scemana (@LaScemana) 26 settembre 2018