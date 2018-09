Lunedì 24 settembre tornerà il Grande Fratello Vip e intervistati da TV Sorrisi & Canzoni, Ilary Blasi e Alfonso Signorini, hanno svelato delle curiosità sulla nuova edizione.

Secondo quanto dichiarato da Ilary la stazione di Tristopoli sparirà, anche se alcuni Vip entreranno in Casa in una “modalità nuova”. Fra i concorrenti, invece, occhi puntati su Eleonora Giorgi “una tipa ingestibile”, Lisa Fusco “così esuberante che finirà in nomination ogni settimana”, Walter Nudo “un para guru moderno” e Francesco Monte in cerca della sua identità (anche se pare sia stato fatto fuori dai piani alti di Mediaset).

“So che non ci sarà più la Stazione e che qualcuno entrerà nella Casa con una modalità nuova, ma l’ho scoperto origliando quello che dicevano gli autori. A me non confidano nulla. Le premesse per divertirsi ci sono tutte. Tra le donne scommetto su Eleonora Giorgi, un tipo ingestibile e la Fusco che per la sua esuberanza prevedo che andrà in nomination ogni settimana. Tra gli uomini mi interessano molto Walter Nudo, un para guru moderno, e Francesco Monte, che mi auguro possa trovare la sua identità.”

Dopo la Cantina e la Stazione delle prime edizioni (ed il Lido Carmelita dell’edizione di Barbara d’Urso) che veste avrà quest’anno il temutissimo tugurio?