Ilary Blasi gna fa più ed alla richiesta di condurre la quarta edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di declinare l’invito e di preferire le pantofole pelose ai tacchi (che comunque si sarebbe tolta dopo tre quarti d’ora di trasmissione, la amo).

A riportare l’indiscrezione è stato TvBlog che ha scritto che sarebbe a rischio (sempre per suo volere) anche la sua conduzione a La Sai L’Ultima.

Ilary Blasi me la immagino così quando i piani alti di Mediaset l’hanno chiamata entusiasti per confermarle la quarta edizione:



Con Ilary Blasi fuori dai giochi, chi sarà la nuova conduttrice?

Con Barbara d’Urso salda all’edizione classica e Simona Ventura migrata su Rai Due per condurre The Voice Of Italy, il primo nome che potrebbe essere in pole position è quello di Alessia Marcuzzi, che il prossimo anno sarà orfana della sua Isola dei Famosi, che secondo le ultime indiscrezioni si prenderebbe un anno di pausa.

Ovviamente non sono da escludere neanche le varie conduttrici che sono state chiamate da Mediaset quando un anno fa volevano mettere in moto una nuova edizione del Grande Fratello Nip, che poi è andato a Barbara d’Urso. Fra loro ricordiamo Belen Rodriguez, Nadia Toffa e Barbara Palombelli.

Personalmente, alla luce del ‘NO’ di Ilary Blasi, io avrei messo in pausa il Grande Fratello Nip ed avrei affidato la quarta edizione del Grande Fratello Vip direttamente a Barbara d’Urso. Con un cast di Vip composto da lei sarebbe stata un’edizione epica.

Nel dubbio, dopo tutta questa sfilza di donne, sarebbe bello vedere il Grande Fratello in mano ad un uomo: in 19 edizioni (fra Nip e Vip) non è mai successo.

Ciao Ilary, hai reso grande il GF Vip. ti ricorderemo così.