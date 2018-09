Mancano due settimane all’inizio del Grande Fratello Vip ma il cast sembrerebbe essere tutt’altro che chiuso: a poche ore dalla conferma di Francesco Monte, il magazine di Alfonso Signorini ha aggiunto un nome ai due usciti su TvBlog (che vi ricordo essere la Marchesa d’Aragona e Lory Del Santo): si tratta di Taylor Mega.

Il suo nome qua su BitchyF è nuovissimo, ma in realtà questa estate la modella ha fatto il giro dei siti e giornali scandalistici in quanto sarebbe la nuova fiamma di Flavio Briatore, l’uomo che avrebbe messo i bastoni fra le ruote all’ingresso nella Casa di Elisabetta Gregoraci, sua ex compagna.

“Intanto dalla produzione, si dice che abbiano scelto di far entrare un’altra concorrente, Taylor Mega, la nuova fiamma di Flavio Briatore, con cui sembra che le cose non vadano al meglio – ha scritto 361 Magazine – I due, tramite amici in comune si sono conosciuti quest’estate in Sardegna, ma forse la scelta della giovane modella di entrare nella Casa ha creato qualche problema“.

Taylor Mega entrerà nella Casa del GF Vip?

Taylor Mega al Grande Fratello Vip? Ecco le sue foto: