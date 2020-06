Si allunga la lista delle donne che hanno fatto il provino per partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il colloquio con l’influencer Chiara Nasti e la giornalista Annalisa Chirico, Alfonso Signorini avrebbe ospitato nel suo ufficio anche Tosca D’Aquino.

A svelare il nome dell’attrice napoletana è stato il portale 361 Magazine:

“Sono tanti i nomi dei possibili concorrenti che in questi giorni sono apparsi sul web. Non è stata ancora confermata, ma tra i “vipponi” che hanno sostenuto il provino c’è anche l’amatissima Tosca D’Aquino. L’attrice napoletana quest’estate sarà alle prese con le ultime puntate de “I bastardi di Pizzofalcone”, ma il lavoro sul set della fiction di Rai Uno finirebbe giusto in tempo per permetterle di partecipare al Gf Vip”.

Per Tosca D’Aquino sarebbe un debutto nel mondo dei reality show, anche se in passato ha preso parte già a due talent: Notti sul Ghiaccio di Milly Carlucci nel 2007 e Bake Off Italia Celebrity Edition nel 2017.

Le altre donne del GF Vip di Alfonso Signorini potrebbero essere – come già sappiamo – Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Cristina Buccino, Justine Mattera, Vera Gemma e Carmen Russo.