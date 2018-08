Manca meno di un mese all’inizio del Grande Fratello Vip 3 e adesso conosciamo quasi tutto il cast. Poco fa Tv Blog ha confermato 12 nomi: Francesco Monte, Maurizio Battista, Giulia Provvedi, Silvia Provvedi, Fabio Basile, Enrico Silvestrin, Giulia Salemi, Eleonora Giorgi, Lisa Fusco, Ivan Cattaneo, Walter Nudo e Jane Alexander.

Stando a quello che riporta il noto sito di tv, 3 personaggi sono stati fatti fuori all’ultimo minuto:

“Niente da fare invece, fra i nomi usciti in queste ultime settimane in predicato di entrare nel GF Vip, per Garcia Polanco, Gustavo Rodriguez e Sara Affi Fella.”

Mi spiace per la Affi Affi, che con il suo caratterino avrebbe potuto regalarci diverse catfight trash. Nei 12 nomi manca anche quello di Valentina Rapisarda, ex di Andrea Cerioli (che adesso sta registrando Temptation Island Vip) e data per certa fino a poche settimane fa. Che sia stata esclusa anche lei?