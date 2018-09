Gli autori del Grande Fratello Vip – secondo quanto riportato da Davide Maggio – starebbero facendo “carte false” per portare in Casa Fabrizio Corona, l’ex fidanzato di Silvia Provvedi nonché ex cognato di Francesco Monte.

“La ‘vippitudine’ dei diciannove concorrenti già rinchiusi nella Casa evidentemente non è sufficiente per animare il Grande Fratello Vip 2018. E se l’ingresso di Lory Del Santo nella seconda puntata è già una certezza, la produzione del reality pare stia facendo carte false per portare a Cinecittà Fabrizio Corona”.

Davide Maggio non ha specificato se gli autori stiano facendo ‘carte false’ per avere Fabrizio Corona come concorrente o più semplicemente come ospite per un confronto infuocato (la Provvedi, prima di entrare nella Casa, ha dichiarato che non vuole parlare di lui perché lo considera un “uomo piccolo”), ma qualsiasi ruolo rivestirà l’ex re dei paparazzi, sono sicuro che il trash non mancherà.

Chissà se anche lui, come la sua ex moglie Nina Moric, parlerà di accordi segreti fra Stati Uniti, Russia e Turchia.