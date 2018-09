Il Grande Fratello Vip quest’anno inizierà in anticipo spiazzando concorrenti e telespettatori, ma se vi aspettavate qualcosa di simile a ciò che è successo al Gran Hermano Vip vi sbagliate, dato che la casa non è stata trasformata in una fattoria, ma alcuni concorrenti entreranno in casa 24 ore prima.

Dalla mezzanotte a cavallo fra domenica e lunedì, infatti, alcuni concorrenti faranno il loro ingresso nella Caverna, una parte ‘scomoda’ della Casa dove resteranno tutto il giorno. Solo la sera, dopo 21 ore di reclusione, incontreranno gli altri concorrenti che entreranno in gioco nella versione canonica con la diretta televisiva.

“Per alcuni concorrenti il GF inizierà 24 ore prima, li trascineremo qui in piena notte e li chiuderemo in una zona scomoda della Casa“ – ha rivelato il capo progetto durante la conferenza stampa.

Grande Fratello Vip, la diretta accesa da mezzanotte della domenica

Ovviamente l’appuntamento per tutti gli amanti del trash è per domenica notte a mezzanotte con Mediaset Extra, quando si accenderanno le telecamere della Caverna che spierà l’ingresso degli ‘sfortunati’.

Chi saranno i concorrenti che entreranno in gioco 24 ore prima?