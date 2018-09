Oggi pomeriggio Giulia Salemi parlando con Valerio Merola ha svelato da dove arriva la maggior parte dei suoi guadagni. La ragazza ha anche criticato il mondo di Instagram e degli influencer.

“Tu vuoi entrare nel sistema, ma ci sono delle regole da seguire. Io ho fatto i miei sbagli. All’inizio ero una banderuola che non capivo e seguito solo i consigli, chi mi diceva di fare moda, chi tv. Adesso so cosa voglio e chi voglio avere nella mia vita. Questo è un mondo spietato. Il mercato di Instagram è uno schifo, è tutto uno sparlarsi, è tutto un controllarsi. Dietro sparlano e dicono ‘Hai visto i follower finti che ha? Hai visto che lavori fa?’, ‘Ma che brutte foto’. Poi dal vivo fanno ‘Amore mio, tesoro, che bella, top, adoro’. Mia mamma mi mette sempre in guardia dai falsi e purtroppo ha sempre ragione.

Io non ho mai avuto un lavoro che mi ha fatto guadagnare grosse cifre, ma tanti lavoretti con piccoli guadagni. Se guadagno più con la tv o Instagram? Assolutamente Instagram. Se io avessi voluto fare il soldi avrei tenuto solo Instagram. Però io amo anche fare tv e seguo la passione. Poi la tv è più reale, almeno qui ci mettiamo la faccia. Su Instagram se tu vuoi essere 1,90 e sembrare una 38 lo puoi fare. Sui social è quasi tutto falso. Noi in tv non possiamo passare per chi non siamo.

Poi non hai idea del mondo di Milano, molti sono dei falsi, dei lupi. Se sei una pecorella ti sbranano. Io quindi sono dovuta diventare un lupo e farmi il mio branco. Ti piaccio? Bene. Non ti piaccio? Vivo uguale? Sparli di me? Amen, vado avanti”.