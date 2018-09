Ieri pomeriggio Ivan Cattaneo ha fatto una mini lezione di cultura gay ai suoi compagni ed ha parlato di icone, moda e lotta per i diritti. Poco dopo il cantante ha chiesto a Francesco Monte e Stefano Sala se avessero mai avuto rapporti con altri uomini. Entrambi i ragazzi hanno risposto di no, ma il modello ha dimostrato di essere più aperto ed ha detto che in futuro potrebbe anche invaghirsi di un altro uomo. Per sdrammatizzare la situazione Sala ha preso per la mano Monte, scatenando le risate di Cattaneo.

I: ” Siete mai stati a letto con un maschio?”

F: “Personalmente no”

S: “Nemmeno io”

I: “Non ci credo è impossibile. Almeno una volta sarà successo”

F: “Se fosse successo io lo direi tranquillamente”

S: “Per adesso no”

I: “Ok, non me lo volete dire, è successo, ma giustamente non lo dite al GF. Alla fine anche io ho avuto esperienze con donne. Capita a tutti”

S: “Ma io lo sai come la penso. Ti giuro, magari in futuro. Un domani se io avessi la possibilità di poterlo fare con un uomo, perché no?!”

I: “Ma già se dici così però…”

S: “Se un giorno arriva un uomo che mi piace. Perché devo dire di no o rinunciare? Mica uccido qualcuno?”

F: “Hai ragione Stefano, io però non ragiono così. Diciamo che non ci ho mai pensato fino ad oggi”

I: “Secondo me è già successo. Anche voi siete andati con uomini. Al GF non lo dite e ok. Mi sembra impossibile. Sapete quanti gay impazziscono per voi?”

S: “Dici che piacciamo ai gay?”

I: “Ma dovete essere molto virili per piacere”

F: “Dobbiamo essere virili per piacere ai gay?”

S: “Diventiamo icone gay anche noi”

I: “No tesoro mio le icone gay sono solo donne”

F: “Sì come Madonna o come Britney Spears per i più giovani”

Io così quando Francesco ha nominato Britney…