Gli autori del Grande Fratello Vip quest’anno si sono particolarmente impegnati nel cercare un po’ di drama fra i nuovi concorrenti e tutto sembrerebbe ruotare attorno a Silvia Provvedi, la mora delle Donatella.

Silvia entrerà in Casa insieme alla gemella Giulia e secondo gli ultimi rumors sarebbero state contattate per partecipare anche Nina Moric e Sara Affi Fella.

Due nomi non a caso, dato che con la prima ha in comune Fabrizio Corona, mentre con la seconda ha in comune il suo attuale fidanzato, Federico Chimirri, sceso a Uomini e Donne proprio per corteggiare la Affi Fella.

Grande Fratello Vip, fra Silvia e Sara un uomo in comune

Federico nel programma mariano è durato quanto un gatto in tangenziale, ma sembrerebbe palese il desiderio degli autori di far ruotare la storyline intorno alla Provvedi che potrebbe incontrare nella Casa, oltre la “rivale” in amore, anche l’ex fidanzato Corona in qualità di ‘sorpresa’, che a sua volta troverebbe l’ex cognato Francesco Monte che mio padre al mercato comprò.

Preparate i popcorn, ci sarà da divertirsi.