Il cast del Grande Fratello Vip è ancora in alto mare (proprio oggi è uscito un nome scandalo anticipato da Alfonso Signorini), ma secondo il settimanale Spy fra due concorrenti sembrerebbe essere nata già una bella amicizia che potrebbe trasformarsi in una love story.

Loro non sarebbero Francesco Monte e Martina Hamdy (come ipotizzato da molti) ma due insospettabili: Stefano Sala e Benedetta Mazza.

Il primo è noto per aver partecipato a Ballando con le Stelle e per essere l’ex compagno di Dayane Mello, mentre la seconda è una prezzemolina della Rai passando da Miss Italia, L’Eredità e Pechino Express.

“Sembra che tra due futuri concorrenti del Grande Fratello Vip sia scoppiata una bella amicizia, anzi di più: chi li ha visti qualche giorno fa sul Lago di Como mi racconta che tra i due stia nascendo una love story. Si fidanzeranno ufficialmente dentro la Casa?”.

La prima soap è già stata scritta.