Fabio Basile ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? Fin quando gli autori non si decideranno a depennare la bestemmia dalle clausole di squalifica [premete qua se volete scoprire cosa ne penso] i telespettatori continueranno a sentirle anche dove non ci sono, come ad esempio in questo caso.

Da qualche giorno a questa parte, infatti, sul web è esplosa una polemica su una presunta bestemmia di Fabio Basile, ma – nonostante l’audio sia disturbato – non sembrerebbe dire la frase incriminata, ma altro.

Ecco il video:

Il web si è diviso: c’è chi sente effettivamente la bestemmia

Chi “Topolino” (?)

ma dicono “topolino”……… #gfvip https://t.co/ci1d3Sqvly — royaltythirl dei poveri (@royaltythirl2) 30 settembre 2018

Anche se il toto-bestemmia su Basile sembrerebbe essere già partito.

Almeno sul web (brutto e cattivo).