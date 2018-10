Lory Del Santo ed Ivan Cattaneo hanno avuto un piccolo battibecco con Elia Fongaro nella giornata di ieri al Grande Fratello Vip dove – complice il maltempo – la casa è stata colpita da un’ondata di malumore generale.

Il dubbio di Lory ed Ivan, che ammiravano il veneto farsi la doccia, ha fatto perdere la pazienza a Fongaro che gli ha risposto “Preferisco non intraprendere neanche questa conversazione“.

Grande Fratello Vip, “Elia, facevi lo spogliarellista?”

Lory Del Santo: “Ma tu hai fatto anche spogliarellista?”

Ivan Cattaneo: “Perché fra fare il Velino ed il fare lo spogliarellista che differenza c’è?”

Elia Fongaro: “Preferisco non intraprendere neanche questa conversazione”

Ivan Cattaneo: “Ma non era un’offesa eh, l’hai vista come un’offesa?”

Lory Del Santo: “Walter ha fatto il cameriere, lo spogliarellista…”

Elia Fongaro: “Il cameriere l’ho fatto anche io, come ho fatto l’impiegato, il magazziniere…”

Lory Del Santo: “Senza malizia, uno dice no, è no”.

Ecco il video: