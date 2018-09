Lunedì debutterà la terza edizione del Grande Fratello Vip e fra i nomi “forti” del cast c’è senza dubbio quello di Eleonora Giorgi, che farà le veci della straordinaria Simona Izzo.

Memore di quello che è successo lo scorso anno (quando gli autori fecero entrare in casa Corinne Clery per assistere allo scontro con Serena Grandi), Eleonora Giorgi – secondo il settimana Spy – avrebbe fatto inserire come clausola del contratto l’assoluto divieto di ricevere sorprese dalla sua acerrima nemica Ornella Muti.

Sembrerebbe anche che la Giorgi – che a quanto pare nella trattativa aveva il coltello dalla parte del manico – abbia chiesto alla produzione di non parlare delle sue commedie anni settanta.

Sarà vero?

L’attrice, felicemente single da anni, al settimanale Nuovo ha confessato che nella Casa del GF Vip vorrebbe prendersi una cotta per un bel quarantenne:

“Vorrei prendermi una sbandata, perché mi dimentico di essere una signora di quasi 65 anni. Il mio animo è quello di una bimba però, siccome sono una persona razionale, non mi potrebbe succedere mai. Come la maggior parte degli artisti, avendo la testa da bambina ed essendo immatura, magari mi prenderò pure una cotta per un ragazzino, ma senza confessarlo a nessuno. In generale, trovo meravigliosi i quarantenni, anche se giustamente non si sognerebbero mai di guardarmi, nonostante io sia una donna attraente. Una volta gli uomini erano pazzi di me, quindi oggi non potrei sopportare di non essere la preferita: sverrei! Quindi, essendo molto orgogliosa, non mi metto neanche in competizione”.