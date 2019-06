Il Grande Fratello Vip tornerà da novembre con la quarta edizione e proprio in questi mesi gli autori stanno contattando varie celebrità per capire chi potrebbe essere interessato a partecipare.

Fra i Vip che gli autori hanno contattato per entrare nella casa più spiata d’Italia ci sarebbero tre volti molto noti (ed altrettanto discussi): sto parlando del Divino Otelma, di Cicciolina e di Giucas Casella. Quest’ultimo – contattato anche dagli autori di Pechino Express – pare abbia deciso di optare per il reality game in coppia con la compagna Valeria Perilli, mentre gli altri due sarebbero ad un passo dalla firma finale.

Grande Fratello Vip, nel cast il Divino Otelma e Cicciolina

Il Divino Otelma ha commentato così le trattative con il reality di Canale Cinque

“Viste le innumerevoli domande sul caso. Volevamo chiarire a tutti i curiosi e a tutti coloro che desiderano vederci al Grande FratelloVip. Che siamo già stati contattati dalla produzione del programma e anche questa volta abbiamo espresso le nostre valutazioni”.

Mentre Cicciolina – contattata dal settimanale Vero – ha confessato:

“Sono stata contattata dalla produzione, che mi ha chiesto se io e il mio avvocato fossimo intenzionati a partecipare insieme al reality. Mi piacerebbe partecipare. Perché mi incuriosisce conoscere gli altri inquilini, così da scoprire le dinamiche che possono nascere all’interno della famosa casa“.

Fra gli altri Vip che invece si sono in qualche modo proposti vi ricordo la cantante rivelazione di Ora O Mai Più, Donatella Milani, l’ex conduttore che ha fatto innamorare un’intera generazione, Marco Bellavia e l’ex volto di Uomini e Donne Over, Anna Tedesco.

Grande Fratello Vip, i famosi che si sono candidati

Donatella Milani (cantante)

Marco Bellavia (conduttore)

Anna Tedesco (ex dama del Trono Over)

Grande Fratello Vip, i famosi contattati

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma

Giucas Casella

Cicciolina

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)