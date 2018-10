Ce l’abbiamo fatta, finalmente gli autori del Grande Fratello Vip hanno deciso di seguire un mio consiglio arruolando nel cast della nuova edizione un concorrente che romperà gli equilibri della casa (sicuramente quelli della Marchesa). Purtroppo non sto parlando di Patrizia De Blanck, ma di un’altra acerrima nemica della Del Secco: Maria Monsè.

Il nome di Maria Monsè è stato anticipato da TvBlog e se vi state chiedendo come mai sono felice del suo ingresso è perché le due, un mese fa, si offesero reciprocamente a Pomeriggio Cinque a causa di un’antipatia pregressa.

La Del Secco in quell’occasione perse le staffe ed offese sul personale la Monsè dandole della sciacquetta, della buffona e dell’ignorante.

“Stai zitta brutta buffona. Chetati! Devi stare zitta. Vergognosa. Non sei una madre, sei una sciacquetta, sciacquetta e basta. Ma cosa vuoi dire, che argomenti puoi avere tu che sei una sottoculturata”.

Maria Monsè è un vero e proprio personaggio trash e questa estate è quasi arrivata a querelarsi con Antonella Mosetti a causa di un parcheggio rubato. Inoltre, vi ricordo, durante una lite con Karina Cascella dichiarò di aver vinto l’Oscar della TV fra l’ilarità della d’Urso.

Grande Fratello Vip, ecco chi sono i nuovi concorrenti

Nella Casa del Grande Fratello Vip lunedì entreranno, come anticipato da Blogo, tre concorrenti. La prima è Maria Monsè, il secondo è Alessandro Cecchi Paone e la terza è Ela Weber, questi ultimi due già visti a L’Isola dei Famosi (dove però non hanno lasciato grandi ricordi). Alessandro Cecchi Paone partecipò a L’Isola dei Famosi di Lisa Fusco ed Ivan Cattaneo, che ritroverà in Casa.

Che ne pensate di questo terzetto?