Nonostante il Grande Fratello Vip sia slittato improvvisamente a gennaio 2020 (avrebbe dovuto debuttare a fine mese, più precisamente il 28 ottobre), i due opinionisti di Alfonso Signorini sembrerebbero essere confermati: sto parlando di Pupo e Wanda Nara.

Pupo, che in passato ha toccato con mano i reality show ricoprendo il ruolo di inviato in una Fattoria di Barbara d’Urso, potrebbe essere una garanzia di trash, mentre su Wanda Nara in molti (me compreso) hanno storto il naso. Cosa c’entra Wanda con il GF Vip? Ma soprattutto, riuscirà a dare opinioni pungenti e interessanti per creare dinamiche all’interno della casa?

Qualche ora fa Giuseppe Candela su Dagospia ha portato alla luce un “problema” su Wanda Nara, ovvero degli strani auricolari che indosserebbe durante Tiki Taka. Che quello che dice sia opera degli autori? Se sì, userà questo stratagemma anche da Signorini?

“Cosa c’è nell’orecchio sinistro di Wanda Nara? Sui social la moglie di Mauro Icardi ha postato due scatti e un video mentre è in studio, in onda e non, a Tiki Taka. A noi non è sfuggito uno strano auricolare visibile nelle immagini, non sembra avere nulla a che fare con le cuffiette che si usano per il cellulare. Perché la bombastica Wanda indossa in onda un minuscolo auricolare? Starà aspettando una telefonata da Parigi dal suo Maurito o riceve consigli in diretta su cosa di dire come faceva Ambra Angiolini a Non è la Rai?”

Ecco le foto incriminate: